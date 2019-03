Spurs speelt eindelijk in nieuw stadion

De Londense topclub debuteert op 3 april in de competitiewedstrijd tegen stadgenoot Crystal Palace in het complex, dat plaats biedt aan 62.000 bezoekers. Zes dagen later volgt op dezelfde locatie de kraker tegen Manchester City in de kwartfinales van de Champions League.

Tottenham speelt sinds de ontmanteling van het oude stadion White Hart Lane aan het einde van het seizoen 2016-2017 alle thuiswedstrijden op Wembley. De Spurs zouden volgens de oorspronkelijke planning in augustus vorig jaar de nieuwe behuizing betrekken. Door problemen met de diverse veiligheidssystemen werd de opening echter een paar keer uitgesteld.

Tottenham zal op 24 maart (juniorenwedstrijd) en op 30 maart (veteranenwedstrijd tussen oud-spelers van Spurs en Internazionale) nog twee testduels afwerken voordat het nieuwe stadion definitief wordt vrijgegeven.