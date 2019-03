Goal De Vrij helpt Inter langs Milan

Inter begon in San Siro sterker aan de wedstrijd bij Milan. Dat resulteerde al in de derde minuut in de treffer van Matiás Vecino. De Uruguayaan schoot de bal binnen met een volley, nadat die goed was teruggelegd door Lautaro Martínez. De Vrij verdubbelde in de tweede helft de voorsprong door uit een vrije trap hard raak te koppen.

Milan knokte zich enkele minuten later terug in de wedstrijd via Tiemoué Bakayoko. Na de 3-1 door Martínez uit een strafschop, zorgde Patrick Cutrone opnieuw voor de aansluitingstreffer. De ploeg van Milan-coach Gennaro Gattuso kreeg de gelijkmaker er niet meer in. Samu Castillejo en Cutrone waren in blessuretijd nog dichtbij, maar konden niet scoren.