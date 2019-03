Wisseling van de wacht in het wielrennen

Tom Dumoulin na de finish van de vijfde rit in de Tirreno. Ⓒ Telegraaf

RECANATI - Het nieuwe seizoen is amper twee maanden oud, maar nu al is duidelijk dat een nieuwe generatie zich definitief aan de top heeft genesteld. Egan Bernal werd overtuigend eindwinnaar van Parijs-Nice, terwijl Adam Yates en Primoz Roglic op poleposition in de Tirreno-Adriatico staan. Andermaal een bewijs dat de nieuwe klassementsrenners zijn opgestaan. Plaats daar nog Simon Yates bij en je weet dat de heersers van de recente jaren Froome, Thomas, Dumoulin, Bardet, Nibali en Quintana een zware toekomst tegemoet gaan.