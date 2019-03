Aanbod Van Persie: specialistentrainer

Technisch directeur Martin van Geel zegt met de topscorer aller tijden van Oranje in gesprek te zijn en laat weten dat Van Persie er voor open staat.

De verwachting is dat Van Persie ook zijn trainerspapieren gaat halen, al is niet zeker dat dit meteen in het eerste jaar na zijn afscheid gebeurt. „Robin heeft een enorme ervaring en zou een dag per week een uitstekende specialistentrainer kunnen zijn voor onze spitsen. Ook uit de jeugd komen aanvallers door die van zijn ervaring en kwaliteiten gebruik kunnen maken”, aldus Van Geel.