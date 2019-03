AZ-aanvoerder Til: ’Heel wat totootjes verpest’

„Ik heb deze blijdschap bij het publiek ook nog nooit gezien. Dat zegt alles, denk ik”, doelde de matchwinnaar op de intense vreugde na de eerste thuiszege op de aartsrivaal sinds 2013 (!). „We hoeven maar één wedstrijd per jaar te winnen kennelijk.”

Gaat PSV uiteindelijk met het kampioenschap aan de haal, dan heeft de in Amsterdam geboren en woonachtige Til mogelijk de definitieve nekslag uitgedeeld aan de Amsterdammers. „Het is wel typisch, ja. Sorry”, aldus Til.

„Ik wist direct dat we zouden winnen, want vanaf minuut één creëerden we kansen”, zei de onvermoeibare aanvoerder van AZ.

Op het moment dat Til ’s ochtends de gordijnen van zijn slaapkamer opende, kreeg hij al een goed gevoel. „Toen ik zag dat het zo waaide, dacht ik al dat het in ons voordeel zou kunnen werken. Wij zijn dat weer hier gewend”, omschreef hij de vaak gure omstandigheden in het AFAS-stadion. „Als het zo waait, is het lastig om goed positiespel te spelen. Dat zag je bij Ajax, want zij willen nóg meer dan wij voetballen.”

Al met al werd het een superweekend voor AZ. „Vooraf zou je denken dat Feyenoord op ons kon uitlopen, want zij speelden thuis tegen Willem II en wij thuis tegen Ajax. Maar Feyenoord verloor en wij wonnen wel. Dit is het mooie van voetbal. Ik denk dat heel wat totootjes verpest zijn.”