Druk op kraker tegen PSV voor Ajax nog groter

Een zwak Ajax krijgt de rekening gepresenteerd door AZ-middenvelder Guus Til, die de enige treffer van de middag op het scorebord schiet: 1-0. Ⓒ FOTO HOLLANDSE HOOGTE

AMSTERDAM - Het scenario was al geschreven. Op 31 maart zou Ajax na 1058 dagen de ranglijst van de Eredivisie niet te hebben aangevoerd een overval op PSV plegen. Maar het plannetje om in de Johan Cruijff ArenA de koppositie bij de Eindhovenaren weg te kapen, viel een speelronde eerder al in duigen. Op bezoek bij AZ liet het elftal van Erik ten Hag zich – net zoals eerder bij PSV, Heracles en Feyenoord – weer van zijn allerslechtste kant zien en werd terecht verloren: 1-0.