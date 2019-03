Staande ovatie voor Messi: ’Nog nooit meegemaakt’

De Argentijnse vedette scoorde bij Real Betis drie keer op fraaie wijze.„Ik kan me niet herinneren dat dit me ooit eerder is overkomen”, zei de kleine grootmeester na afloop. „Ik ben de fans van Betis zeer dankbaar. Ik waardeer het zeer.”

Barcelona profiteerde van de nederlaag van Atlético Madrid. De runner-up ging vier dagen na de uitschakeling in de Champions League door Juventus in Turijn (3-0) ook onderuit bij Athletic Bilbao: 2-0. Spits Iñaki Williams en Kenan Kodro scoorden in de slotfase. Atlético heeft nu tien punten minder dan Barça, met nog tien duels te spelen.

„We mochten deze kans om verder weg te lopen van Atlético niet laten liggen”, beaamde Messi. „We hebben tactisch uitstekend gespeeld. We staan er heel goed voor in de titelrace, maar er zijn nog veel punten te verdelen.”

Nummer drie Real Madrid naderde Atlético tot op twee punten door Celta de Vigo met 2-0 te verslaan bij de rentree van trainer Zinedine Zidane op de bank. Isco en Gareth Bale brachten na de rust de doelpunten op hun naam.