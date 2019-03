Ton Boot Ⓒ DE TELEGRAAF

Vorige week zondag was Louis van Gaal te gast in het voetbalprogramma VTBL met presentator Humberto Tan. Vooral het gedeelte over strafschoppen was heel interessant en inspirerend voor mij als ex-basketbalcoach. Ook bij basketbal doet zich een vergelijkbare situatie voor. Een aangewezen speler mag bij een opzettelijke of technische fout in relatieve vrijheid een vrije worp (strafworp) nemen.