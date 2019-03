’Ajax moet winnen, PSV kan winnen in ArenA’

De ervaren Duitse verdediger Daniel Schwaab (30) en zijn - veelal jonge - ploeggenoten gaan dan ook vol vertrouwen naar de Johan Cruijff ArenA voor de onderlinge topper op 31 maart.

„We wilden per se winnen om als koploper naar de ArenA te gaan. Dat is psychologisch heel belangrijk. Over twee weken willen we er volle bak bovenop gaan. Bij de winterstop stonden we al bovenaan en dat staan we nog steeds. De uitgangspositie is in ons voordeel. Zij moeten winnen en wij kunnen winnen in ArenA.”

Mark van Bommel durfde het in Venlo aan om zijn de laatste tijd stroef voetballende middenveld opnieuw van een jeugdige impuls te voorzien. Nadat Gaston Pereiro onlangs al had moeten plaatsmaken voor de zeventienjarige Ihattaren, moest ditmaal Jorrit Hendrix het veld ruimen voor de negentienjarige Michal Sadilek. De kleine Tsjech bracht pit en agressie op het middenveld en stond ook aan de bal zijn mannetje.

De vraag rijst wel of het niet allemaal te jeugdig wordt met de dit seizoen doorgebroken Pablo Rosario (22) als de ’routinier’ op het middenveld. „Sadilek deed het prima. Ihattaren had het wat moeilijker, maar die heeft het in de vorige wedstrijden heel goed gedaan. Het is ongelofelijk hoe die jongens het doen”, was Schwaab, de enige dertiger in dit PSV-team, duidelijk.

