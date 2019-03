Thiem tegen Federer: ’Het voelt gek’

Beslissend moment in de partij was de forehand waarmee hij Federer passeerde op een breakpoint naar 6-5 in de derde set. Een netbal van Federer bezorgde Thiem niet veel later de winst waarna hij languit liggend op de baan even de de handen voor het gezicht hield. De 25-jarige Oostenrijker klimt door de zege naar de vierde plaats op de wereldranglijst.

„Het is zo fijn om tegen jou te spelen: je leert er zo veel van en je staat tegenover een van de grootste legendes in de sport”, zei Thiem bij de ceremonie. „Het voelt gek, jij heb 88 titels meer achter je naam staan dan ik. Ik hoop dat we nog een paar grote finales kunnen spelen.”

Federer had het toernooi in Indian Wells al vijf keer gewonnen, maar verloor nu voor het tweede jaar op rij de finale. „Het was een goede week voor me, al pakte het vandaag niet goed uit”, vertelde de Zwitser die Thiem ook na afloop liet gloreren: „Je verdient deze overwinning.”

Federer was in de eerste set snel op een 3-0-voorsprong gekomen, maar Thiem kreeg in de tweede set van achter de baseline meer controle op de wedstrijd. In de derde set ging het lang gelijk op, maar bij 5-5 begon de opslag van Federer te haperen.

„Daar heeft hij van kunnen profiteren”, aldus Federer, die niet zeer terneergeslagen oogde. „Ach, ik heb onlangs in Dubai mijn honderdste toernooi gewonnen. Er is geen reden om somber te zijn. Bovendien wacht in Miami al weer een nieuwe uitdaging.”

Thiem zal daar ook zijn. Op jacht naar de Sunshine Double, zoals het winnen van Indian Wells en Miami in één kalenderjaar heet.