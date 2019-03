Opvallende teksten Bottas: ’F*ck you’

„Wat vind je hier van! F*ck yeah”, schreeuwde de Fin direct na afloop over de boordradio, waarop zijn engineer reageerde met de woorden: „Dit is wraak voor vorig jaar Valtteri.” Bottas was het daar roerend mee eens. „Inderdaad. Voor wie het aangaat, f*ck you.”

De viervoudig racewinnaar leek te doelen op de criticasters die hem vorig jaar flink aanpakten. Bottas finishte in 2018 zeven keer als tweede en eindigde als vijfde in de WK-stand. En dat terwijl zijn teamgenoot Lewis Hamilton elf races won en wereldkampioen werd.

,,Valtteri was eigenlijk afgeschreven”, stelde Mercedes-teambaas Toto Wolff. ,,Niemand gaf nog wat voor zijn kansen in de Formule 1, maar hij heeft zich de afgelopen winter mentaal helemaal herpakt. Hij slaat hier terug met een magistraal optreden. Valtteri had alles onder controle.’’

Bottas was na afloop een tikkeltje verbijsterd over zijn eigen optreden. „Dit was mijn beste race ooit. Ik weet niet precies wat er met me gebeurde, maar ik was één met de auto. Ik kan niet wachten op de volgende race.”

De 29-jarige Fin droeg zijn zege op aan de vorige week overleden racedirecteur Charlie Whiting. „Deze is voor Charlie en alles dat hij heeft gedaan voor de Formule 1. Hij heeft bergen werk verzet. Wij als coureurs hebben dat altijd zeer gewaardeerd.”

Het overlijden van Whiting sloeg in als een bom in Australië. De 66-jarige FIA-veteraan was woensdag nog op het circuit geweest.