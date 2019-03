F1-team Renault komt naar Assen

Renault reisde de afgelopen jaren vaker af naar Drenthe. Zo reed in 2017 Nico Hülkenberg enkele rondjes en kwam vorig seizoen Carlos Sainz naar Nederland.

Het is nog niet duidelijk welke coureurs dit keer naar Drenthe komen. Dat wordt volgende maand bekendgemaakt. Naast Hülkenberg komt ook Daniel Ricciardo dit seizoen uit voor Renault.

Nico Hülkenberg en Daniel Ricciardo rijden dit jaar voor Renault. Ⓒ Gamma Racing Day

„We zijn bijzonder content dat we zo vroeg in het jaar al de aanwezigheid van Renault kunnen bevestigen”, aldus organisator Lee van Dam. „Het organiseren van een Formule 1-demonstratie is vrij gecompliceerd, maar met de hulp van onze evenementpartners is het weer gelukt om een F1-team naar Assen te krijgen. Ook de recent opgerichte Businessclub Grand Prix Assen heeft besloten een bijdrage te leveren in de kosten van de Renault F1-demonstratie.”

Fans kunnen gratis naar Assen komen. Van Dam: „Tegen iedereen die zich afvraagt hoe het mogelijk is dit gratis toegankelijk te maken zou ik willen zeggen dat we met z’n allen daarvoor onze evenementpartners, adverteerders en deelnemers aan het evenement mogen bedanken.”

Dutch GP

De kans is aanwezig dat de Formule 1 in 2020 daadwerkelijk terugkeert naar Nederland. Zandvoort heeft de beste papieren om de Dutch GP te organiseren, al maakt Assen naar eigen zeggen ook nog een kans als het Noord-Hollandse circuit afvalt.