’Koeman in schaduw Messi’

AS noemt Messi ’de baas’ van La Liga. „Niemand in Spanje is in staat om hem te stoppen. FC Barcelona wordt kampioen en het gaat gebeuren wanneer Messi het wil.”

Ook Marca is vol lof. „Messi kent geen grenzen”, valt te lezen. „Hij heeft het al vaak laten zien, maar dat betekent niet dat het niet meer ongelooflijk is. Al bijna vijftien jaar lang laat hij wekelijks iets onwerkelijks zien en nog steeds weet hij te verrassen. De Betis-fans wisten heel goed dat ze ondanks de nederlaag iets heel bijzonders hadden gezien.”

El Periódico strooit eveneens met lof. „Er zijn geen grenzen voor Messi, de beste vrijetrappennemer uit de geschiedenis van het Spaanse voetbal. Cristiano Ronaldo, Ronald Koeman, Roberto Carlos, Ronaldinho... ze staan allemaal in de schaduw van Messi.”

Lionel Messi viert een van zijn drie treffers. Ⓒ AFP

Ook Mundo Deportivo besteedt aandacht aan de rake vrije trap van Messi. „Een vrije trap op een gevaarlijke positie is voor Messi haast hetzelfde als een penalty in het zaalvoetbal.”

Het feit dat Messi binnen 21 dagen tegen Sevilla FC en Real Betis een hattrick heeft gemaakt, blijft niet onopgemerkt. „Drie weken nadat hij Sevilla vernederde in Sánchez Pizjuán, maakte hij drie geweldige goals tegen Real Betis. Geen enkel persoon uit Sevilla kan de buurman uitlachen”, aldus El Periódico.

El País gaat mee in die lezing. „Messi heeft zich zondag gekroond tot de Koning van Sevilla. In nog geen maand tijd heeft de beste voetballer van de wereld de stad vernietigd. De hoofdstad van Andalusië is het slachtoffer geworden van de dadendrang van een voetballer die een einde maakt aan alle discussie over wie de beste is.”