Ihattaren gaat voorlopig niet kiezen tussen Oranje en Marokko

Het 17-jarige talent van PSV gaat desondanks voorlopig geen keuze maken tussen Marokko en het Nederlands elftal. „Ik houd het voorlopig zo, ik zal nu geen keuze maken”, zei Ihattaren bij FOX Sports, nadat hij met PSV had gewonnen (0-2) bij Heracles Almelo.

De aanvallende middenvelder is geboren in Utrecht en speelde tot nu toe in de vertegenwoordigende jeugdelftallen van Oranje. Vahid Halilhodzic, de nieuwe bondscoach van Marokko, zette Ihattaren deze week echter op zijn voorlopige lijst van 46 spelers voor de komende interlands.

Internationaal naam maken

„Ik voel me vereerd dat ik in die voorlopige selectie zit. Dat is heel mooi. Maar ik ga m’n keuze voorlopig niet maken”, zei Ihattaren. „We zien wel. Wat leidend wordt bij mijn keuze? Ik wil gewoon spelen, belangrijk zijn en internationaal naam maken. Als dat bij het Nederlands elftal is, is het mooi. Als het in het Marokkaanse elftal is, is dat ook mooi.”

Ihattaren maakte in Almelo zijn eerste doelpunt in de Eredivisie. Hij droeg dat doelpunt op aan zijn moeder. „Ik dacht gelijk aan haar toen ik scoorde. We hebben er thuis veel over gesproken dat ik zo graag mijn eerste goal wilde maken. Mijn moeder hield me rustig en zei steeds dat het wel zou komen. Deze is voor haar en voor mijn zus.”

Trainer Mark van Bommel benadrukte een paar keer hoe jong zijn elftal wel niet is. „Op vechtlust en karakter hebben we de zege binnengetrokken. Dat vind ik heel knap”, zei Van Bommel, wiens basisploeg in Almelo een gemiddelde leeftijd van 22 jaar en 354 dagen had. „We hebben een heel jonge groep. De jongens doen er alles aan, ze smijten met hun krachten. Daarom ben ik heel erg blij met deze overwinning.”

Zakelijk

„Dit is Heracles-uit hè, een heel moeilijke wedstrijd, die win je niet zomaar”, benadrukte Van Bommel. „Dit is een heel moeilijke tegenstander om te verslaan. Deze jonge ploeg is tot heel veel in staat. Ze kunnen ook heel zakelijk een overwinning mee naar huis nemen, daar ben ik ook heel blij mee.”

