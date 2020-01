Toernooidirecteur verzekert: ’Australian Open begint op tijd en is klaar op tijd’

„Er wordt een hoop gespeculeerd of de Australian Open wel doorgaat of later begint”, aldus toernooidirecteur Craig Tiley. Maar het gaat door.” Australië wordt al maandenlang geteisterd door verwoestende bosbranden waardoor de kwaliteit van de lucht slecht is.

Bekijk ook: Tennistoppers halen miljoenen op voor bosbranden in Australië

Eerder deze week moest de Sloveense tennisster Dalila Jakupovic bij de kwalificaties opgeven nadat ze een zware hoestbui had gekregen door de rook. „Het was echt vreselijk. Ik kon niet meer ademen. Zoiets heb ik nog nooit eerder meegemaakt. Ik was echt bang dat ik zou instorten”, zei de aangeslagen Jakupovic. „Ik zakte door mijn knieën omdat ik niet meer lopen kon. Op de grond was het ook wat makkelijker om lucht te krijgen.”

De Amerikaanse tennisser Noah Rubin verklaarde dat er ’bloed en zwart spul’ uit zijn neus kwam na zijn wedstrijd van woensdag.

Volgens de Brit Liam Broady moest hij door de slechte luchtkwaliteit naar lucht happen. In een verklaring schrijft hij dat zijn bloed steeds meer begint te koken als hij denkt aan de omstandigheden waarin hij moest spelen in zijn verloren kwalificatiepartij tegen de Wit-Rus Ilya Ivashka.