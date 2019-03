Tour de France 2020 kent lastige start

De eerste etappe, een rit over 170 kilometer rond de Zuid-Franse stad, lijkt gemaakt voor de sprinters. Maar op de tweede dag krijgen de renners in een rit over 190 kilometer al drie zware cols te verteren: de Col de Colmiane, de Col de Turini en de Col d'Èze. Dat bleek bij de presentatie van Le Grand Départ in Nice.

De Turini werd dit jaar in Parijs-Nice beklommen. In diezelfde koers is de Col d'Èze al jaren een vaste hindernis. De Tour start volgend jaar op 27 juni.