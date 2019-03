Red Bull benoemt opmerkelijke zwakte

Want het chassis was vroeger juist het punt waarop Red Bull Racing het tekort aan vermogen van de Renault-motor kon compenseren. „We weten waar onze zwaktes liggen. We hebben meer downforce nodig.”

Marko heeft een logische verklaring voor het feit dat Red Bull dit seizoen opnieuw moet beginnen wat het chassis betreft. „De laatste jaren hadden we niet zo’n sterke motor”, gaf hij een trap na richting Renault.

De 75-jarige Oostenrijker is blij dat het team dankzij de nieuwe Honda-motor in ieder geval qua vermogen een flinke stap voorwaarts heeft gezet. „We hebben nu een fantastische krachtbron”, jubelde hij in gesprek met Motorsport-Magazin.com.

Helmut Marko Ⓒ AFP

En dus wil Marko ook niet té negatief zijn. „Als je een Ferrari kan inhalen, kun je niet zeggen dat het héél slecht is”, aldus de Oostenrijker, doelend op de actie van Verstappen op Sebastian Vettel. „Maar we nemen geen genoegen met een derde plek, we willen winnen.”

