Training Oranje besloten na schietpartij in Utrecht

De gebeurtenissen van vandaag in Utrecht liggen aan deze beslissing ten grondslag. De KNVB staat in nauw contact met de autoriteiten en zal de situatie blijvend monitoren. Bij de schietpartij van vanochtend in een tram zijn zeker drie doden gevallen. Ook zijn er negen gewonden, zo meldt de gemeente Utrecht.

Voor de open training van Oranje hadden zich ruim achthonderd bezoekers aangemeld. De ploeg van bondscoach Ronald Koeman begint maandag aan de voorbereiding op de EK-kwalificatieduels met Wit-Rusland (donderdag) en Duitsland (zondag). Koeman geeft vanmiddag in Zeist om 15:45 uur een persconferentie.