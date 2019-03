’Bij Nederlands elftal iedereen erg geschrokken’

„Daar zijn wij ook erg van geschrokken”, sprak perschef Bas Ticheler in Zeist de aanwezige media toe. „Wij leven in het kamp van het Nederlands elftal mee met de mensen in Utrecht en die er bij betrokken zijn.” Bij de schietpartij in een tram op maandagochtend zijn zeker drie doden en negen gewonden gevallen.

De spelers van het Nederlands elftal verzamelden zich maandag in Zeist ter voorbereiding op de EK-kwalificatieduels met Wit-Rusland en Duitsland. „Bij binnenkomst waren nog niet alle spelers op de hoogte, ik wist het toen ook nog niet. Ik hoorde het pas later, omdat we met de staf in gesprek waren. Later kwam het pas echt door. Dan zit je voor de televisie om daadwerkelijk op de hoogte zijn van wat er is gebeurd.”

Besloten training

Of de gebeurtenissen in Utrecht invloed hebben op de eerste interland van donderdag in De Kuip tegen de Wit-Russen is nog niet duidelijk. „Daar is nog niet over gesproken” stelde Koeman. „Niet alles is natuurlijk al goed in kaart gebracht. Laten we afwachten hoe zich dat ontwikkelt. Maar dat is wel iets wat je bezighoudt.”

Het Nederlands elftal werkt maandag om 17:00 uur een training af op de KNVB Campus in Zeist. In overleg met de politie is besloten om deze achter gesloten deuren af te werken. De gebeurtenissen van vandaag in Utrecht liggen aan deze beslissing ten grondslag. Voor de open training van Oranje hadden zich ruim achthonderd bezoekers aangemeld. De KNVB staat in nauw contact met de autoriteiten en zal de situatie blijvend monitoren.

EK-kwalificatie

Het Nederlands elftal begint de weg die moet leiden naar het EK 2020 komende donderdag in De Kuip tegen Wit-Rusland. Drie dagen later speelt de ploeg van Koeman in de Johan Cruijff ArenA tegen Duitsland. Beide wedstrijden beginnen om 20.45 uur. De andere tegenstanders in groep C van de EK-kwalificatie zijn Estland en Noord-Ierland.

In juni staat voor Oranje de finaleronde van de Nations League op het programma. Nederland neemt het in de halve finale op tegen Engeland. Oranje eindigde in de A-divisie van de nieuwe landencompetitie als eerste in de groep, boven de wereldkampioenen van 2014 (Duitsland) en 2018 (Frankrijk).

Bekijk ook: Training Oranje besloten na schietpartij in Utrecht

Bekijk ook: Koeman haalt Pröpper en Berghuis terug bij Oranje