Vitesse begrijpt niets van optreden VAR

Oussama Tannane en Armando Broja van Vitesse in discussie met scheidsrechter Dennis Higler. Ⓒ ANP

ROTTERDAM - In de achtste finales van de KNVB-beker was er veel te doen over het ontbreken van de VAR, waardoor er bij onder andere Ajax-AZ en NEC-Fortuna Sittard zware arbitrale missers over het hoofd werden gezien. Vanaf de kwartfinale is er ook in het bekertoernooi een VAR actief. Bij de eerste kwartfinale, Excelsior-Vitesse (0-1), zorgde het optreden van de VAR echter direct voor discussie.