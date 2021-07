Commissie Lewis Hamilton eist gelijkheid in autosport

Het rapport van de Commissie Hamilton is opgesteld om ervoor te zorgen dat jonge, zwarte mensen gelijke kansen hebben om een carrière op te bouwen in de autosport. De commissie moedigt Formule 1-teams, net als andere motorsportorganisaties, aan om een ‘charter’ te implementeren, waardoor het verplicht wordt om diversiteit en inclusie in alle organisaties te verbeteren.

Daarnaast wordt de oproep gedaan om de toegang tot de sport te vergemakkelijken en te verbreden, door meer stageplaatsen aan te bieden. Ook wordt het idee opgeworpen om beursprogramma’s op te zetten, wat ervoor moet zorgen dat zwarte, afgestudeerde ingenieurs in staat zijn om door te stromen naar specialistische functies in de auto- of motorsport.

Eenzaam pad

,,Hoewel ik een succesvolle carrière in de autosport heb gehad, was het een eenzaam pad als een van de weinige zwarte individuen in de Formule 1. Na vijftien jaar wachten tot de industrie haar achterstand inhaalde, besefte ik dat ik zelf actie moest ondernemen”, aldus Hamilton.

,,Door het onderzoek van de commissie kunnen we zien dat er duidelijke, zinvolle stappen zijn die de autosportindustrie moet nemen om een meer inclusieve omgeving te creëren, maar ook dat we de barrières waarmee zwarte studenten worden geconfronteerd, moeten aanpakken. Sommige van deze barrières herken ik uit mijn eigen ervaringen, maar onze bevindingen hebben mijn ogen geopend voor hoe ver deze problemen reiken. Ik ben zo trots op ons werk tot nu toe, maar dit is nog maar het begin.”

De Commissie Hamilton heeft de voorbije tien maanden, samen met de zogeheten Royal Academy of Engineering, gewerkt aan het rapport. De commissie bestaat naast Hamilton uit vijftien anderen, onder wie voormalig McLaren-CEO Martin Whitmarsh.

Indrukwekkend rapport

Formule 1-baas Stefano Domenicali heeft al gereageerd op het rapport: ,,De Commissie Hamilton heeft een uitgebreid en indrukwekkend rapport afgeleverd. Lewis heeft heel veel passie voor deze zeer belangrijke kwestie. We zullen de tijd nemen om alle bevindingen te lezen en erover na te denken, maar we zijn het er volledig mee eens dat we de diversiteit in de sport moeten vergroten. We hebben actie ondernomen om dit aan te pakken en zullen de komende dagen meer acties aankondigen. We willen een sport die representatief is voor onze enorm diverse fanschare en daarom werken de Formule 1, de FIA en alle teams hard om onze gedetailleerde plannen uit te voeren om een positieve verandering in de sport te creëren. Er is altijd meer te doen en het rapport zet aan tot nadenken over verdere acties die nodig zijn.”

