Ajax verlengt contract met Overmars

„We maken stappen met zowel de jeugdopleiding als met het eerste elftal. Sportief gezien willen we nog veel laten zien. Wat voor mij ook belangrijk is, is dat het prettig werken is met de mensen om mij heen. Daar haal ik plezier en voldoening uit”, vervolgt Overmars. De raad van commissarissen van de Amsterdamse voetbalclub wil het contract met de directeur voetbalzaken verlengen tot de zomer van 2024. De aandeelhouders moeten de herbenoeming tijdens de eerstkomende algemene vergadering nog goedkeuren.

„Marc Overmars liet ons weten sterk het gevoel te hebben nog niet klaar te zijn bij Ajax. Hij weet dat wij erg tevreden zijn over zijn functioneren. Hij heeft een enorme bijdrage geleverd aan de ontwikkelingen die Ajax zowel sportief als financieel heeft doorgemaakt in de jaren waarin hij deel uitmaakt van de directie”, verklaart president-commissaris Leen Meijaard. „En wij hebben er als RvC ook vertrouwen in dat de club met hem de komende jaren vervolgstappen kan maken. Voor de continuïteit van de bedrijfsvoering van Ajax is het ook van belang dat op sleutelposities zoals deze duidelijkheid is over de toekomst. Kortom: we zijn blij dat hij zich voor een langere periode aan Ajax wil verbinden.”

Overmars maakt sinds 2012 deel uit van het directieteam van Ajax. Daarvoor werkte hij als commissaris voetbalzaken bij Go Ahead Eagles. Overmars gaat vermoedelijk een drukke transferzomer tegemoet. Veel spelers van Ajax staan vanwege de goede prestaties in de Champions League in de belangstelling van buitenlandse clubs. Ajax bereikte in januari met FC Barcelona al een akkoord over een transfer van middenvelder Frenkie de Jong komende zomer. De Jong vertrekt voor 86 miljoen euro naar de Spaanse topclub.