Video: Vreselijke val Nederlander Fabio Jakobsen in Ronde van Polen

De Nederlandse topspurter van Deceuninck-Quickstep werd op luttele meters van de finish in een razendsnelle sprint in en óver de hekken gekatapulteerd, nadat landgenoot Dylan Groenewegen (Jumbo-Visma) van zijn lijn leek af te wijken en de deur dichtdeed.

Hoe het momenteel met Jakobsen gesteld is, is vooralsnog niet bekend. Zijn ploeg laat weten dat hij wordt behandeld door de doktoren. „Meer informatie hebben we nog niet.” Volgens onbevestigde berichten was Jakobsen wel bij bewustzijn. De podiumceremonie zou al zijn afgelast.

Jumbo-Visma laat weten mee te leven. „Een verschrikkelijke crash op de finishlijn. We hopen dat iedereen ok is!”

Een angstwekkend beeld, dat de hele eerste rit overschaduwde. Zo gruwelijk zag de val eruit. Groenewegen kwam als eerste over de streep, maar het is momenteel zeer twijfelachtig of de ritzege ook zijn kant uit zal gaan. Eerder had de rit nog het klassieke verloop van een sprintersetappe gekend. Malecki (CCC), Paterski (Polen), Sam Brand (Novo Nordisk) en Julius van den Berg (EF) mochten quasi de hele dag voor het peloton uitrijden maar konden nooit meer dan 4.30 minuut voorsprong nemen.

Onder invloed van sprintersploegen als Deceuninck-Quick Step, Trek-Segafredo en Jumbo-Visma werd het viertal dan ook makkelijk ingerekend bij het ingaan van de laatste van drie plaatselijke ronden van 16 kilometer. Dan al deden zich enkele valpartijen voor, gelukkig nog zonder grote slachtoffers op dat moment. Tot de spurt losbarstte.

Deceuninck-Quickstep-ploegleider Patrick Lefevere verbloemt op Twitter niet hoe hij erover denkt. „Ze moeten die gast van Team Jumbo in de gevangenis gooien!”

En even later „Bij dit soort acties stap ik naar de rechter doorgaans. Dit moet uit het wielrennen verbannen worden. Dit is een criminele actie Dylan Groenewegen.”