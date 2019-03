Koeman: ’Duidelijk dat het er nu echt om gaat’

Bij wedstrijden van nationale ploegen is fitheid altijd een populair onderwerp. „Ik weet dat de spelers zware programma’s hebben, maar gelukkig zijn er geen afzeggingen of twijfelgevallen richting de wedstrijden”, laat Koeman weten, die geen rekening houdt met kleine pijntjes van zijn spelers. „Die horen erbij”, zegt de bondscoach. „Als ze aantonen fit genoeg te zijn, dan spelen ze gewoon.”

Nations League

Koeman begon zijn carrière als bondscoach van Oranje met een aantal oefenwedstrijden en wedstrijden uit de Nations League. Die wedstrijden werden door Koeman gezien als testmomenten voor het echte werk: kwalificatie voor het EK van 2020. „Het is duidelijk dat het er nu echt om gaat en dat we spelen voor kwalificatie. Een goed begin is daarin heel belangrijk.”

Nederland begint met twee thuiswedstrijden. Donderdag 21 maart speelt Oranje tegen Wit-Rusland en drie dagen later tegen Duitsland. Koeman voelt dat zijn spelers er klaar voor zijn. „Ik zie blije spelers en jongens die gelukkig zijn dat ze zich weer mogen melden en kunnen spelen voor Oranje”, zegt de bondscoach met een glimlach.

Ontwikkelingen

Koeman maakte vorige week zijn selectie bekend. Daar zaten niet al te veel verrassingen bij. „Anderen hebben mij nog niet laten zien dat ze beter zijn dan de spelers die wij selecteren”, aldus Koeman.

„Er is genoeg talent voor in de toekomst. We kijken altijd naar spelers die op korte termijn, vooral aanvallend, iets voor ons kunnen betekenen. We zijn in verdediging en middenveld ruimschoots bedeeld. Dat is qua aanval iets anders.”

Ihattaren

Een van die talenten waar Koeman over sprak was PSV’er Mohammed Ihattaren. „Ik was eerder dan Marokko”, zegt Koeman over het 17-jarige talent, die ook door de bondscoach vn de Leeuwen van de Atlas op de voet wordt gevolgd.

Koeman: „Ik heb met hem (Ihattaren, red.) gesproken. We proberen alle grote talenten voor Nederland te behouden, maar het is uiteindelijk zijn keuze. Het houdt ons wel bezig. We hebben in ieder geval laten blijken dat we naar hem kijken, dat is duidelijk.”

Memphis

Een van de spelers die Koeman in zijn tijd als bondscoach belangrijk maakt is Memphis Depay. De aanvaller betaalde tot dusverre het vertrouwen uit, maar bij zijn club Olympique Lyon is hij inmiddels op de bank beland.

„Ik praat met hem daarover”, zegt Koeman. „Hij wil presteren, goals maken en belangrijk zijn. Hij moet doen wat hij altijd bij ons deed. Hij hoeft mij niks te bewijzen, dat heeft hij allang gedaan. Als hij nu weer laat zien wat hij kan, dan is dat meer dan voldoende.”

