Feyenoord ziet Eric Botteghin en Oguzhan Özyakup terugkeren

Botteghin en Özyakup misten de laatste duels van Feyenoord omdat ze geblesseerd waren. Ook Luciano Narsingh trainde dinsdag weer volop mee. De rentree van Nicolai Jørgensen laat nog even op zich wachten. De Deense spits werd zaterdag tegen Fortuna Sittard vervangen door Robert Bozenik. Trainer Dick Advocaat had zijn Slowaakse aanwinst nodig omdat Luis Sinisterra lang uitgeschakeld is.

Feyenoord staat derde in de eredivisie en won afgelopen zaterdag voor de zevende keer op rij. PSV heeft een punt minder maar ook een wedstrijd meer gespeeld.