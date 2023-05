VVV dompelt Willem II in allerlaatste minuut in rouw

Eerst even terug naar vorige week. Want de wedstrijd in Tilburg leek een kopie te worden van wat we een week eerder al in Venlo hadden gezien. Toen kwam Willem II op 0-2 voorsprong en volgde een indrukwekkende wederopstanding van de Venlonaren aan de hand van Sven Braken. De spits maakte twee goals en gaf een assist, waardoor VVV alsnog met een goede uitgangspositie de tweede ontmoeting inging (3-2).

Willem II zette ook in eigen huis al snel de marge op twee. En ook nu lonkte al snel een comeback van VVV. Nick Venema knalde hard binnen, maar zijn goal werd afgekeurd. Toen had het woord aan Willem II kunnen zijn. Het gaf de Tilburgers wel degelijk de kans zich weer op te richten. Maar de nadruk lag op kans, want Willem II maakte het zichzelf erg moeilijk die te benutten.

In de tweede helft werd een doelpunt van Elton Kabangu afgekeurd, omdat hij de bal met de arm toucheerde. Niet veel later deed Venema alsnog voor hoe het wél moest: hij schoot de aansluitingstreffer van VVV in de korte hoek binnen, en daarmee de algehele stand op 4-4.

Het leverde razend spannende slotminuten van de reguliere speeltijd op. Wat een strijd leverden beide ploegen in de hoop die bevrijdende goal te maken. Het wilde maar niet lukken.

Ook in de verlenging bleef het lot van beide ploegen lang onbeslist. Totdat Yasar een afgemeten voorzet van Venema zag komen. Hij zette zijn hoofd tegen de bal en verzekerde VVV van een plek in de volgende ronde van de play-offs.