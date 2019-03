„Het is wel speciaal als je zondag na 88 minuten met 2-0 achterstaat en dan alsnog verder bekert”, stelde hij. Pröpper doelde op de spectaculaire ontsnapping van Brighton & Hove Albion tegen Millwall, het duel in de kwartfinale van de FA Cup dat na een strafschoppenserie alsnog gewonnen werd.

Opportunisme is Pröpper vreemd. De middenvelder weegt zijn woorden zorgvuldig maar weet inmiddels hoe het in de voetballerij werkt. De crisis in net Nederlands voetbal lijkt voorbij. Nu is Duitsland in paniek. Gedegradeerd uit de Nations League, mede door toedoen van Oranje. En geen enkele club in de kwartfinale van de Champions League. „Zo gaat dat”, lacht Pröpper. „Ik ben blij dat het hele land weer achter ons staat. Maar we moeten er wel voor zorgen dat dit zo blijft.”

Het favoriete middenveld van bondscoach Ronald Koeman bestond uit Pröpper, Frenkie de Jong en Georginio Wijnaldum. Maar toen de middenvelder van Brighton de laatste vier interlands geblesseerd voor de televisie zat, zag hij Marten de Roon goed op zijn positie functioneren. „Ik kom nu weer even anders binnen”, beseft hij.

Koeman noemde de terugkeer van de weer fitte Pröpper een luxeprobleem. „Maar het is duidelijk dat hij in de uitwedstrijd tegen Frankrijk erg goed speelde”, erkende de bondscoach in de aanloop naar de duels Wit-Rusland (donderdag) en Duitsland (zondag). De 27-jarige Pröpper, dertien interlands en drie doelpunten, voetbalde nog nooit op een EK of WK. „Het lijkt me duidelijk dat we ons nu voor het EK willen kwalificeren”, zegt hij.

Eerste of tweede worden in een poule met verder Estand en Noord-Ierland moet kunnen, erkende de middenvelder. „Dat zijn we wel aan onze stand verplicht nu.”