Van der Gaag weg bij NAC Breda

Afgelopen zaterdag ging NAC in eigen huis kansloos onderuit tegen FC Utrecht. „Als je er met 4-0 af gaat, dan moet je dat even een plaats geven. Zeker als je er verwachtingen van had. Ik had gehoopt op de ommekeer en dat gevoel was er ook. Dit komt heel hard aan”, liet Van der Gaag meteen na afloop van de wedstrijd weten.

Na de winterstop wist NAC slecht twee punten te behalen. Ook kwamen de Bredanaars niet verder dan twee treffer.s De achterstand op FC Emmen, de nummer 17 in de Eredivsie, bedraagt inmiddels 8 punten.