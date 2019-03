’Rijkste Brit nieuwe geldschieter Team Sky’

Volgens de BBC wordt Team Sky omgedoopt tot Team Ineos, de naam van het chemieconcern dat in handen is van Ratcliffe. Geschat wordt dat zijn vermogen zo’n 25 miljard pond bedraagt. Daarmee is Ratcliff de rijkste Brit in de wereld.

De wielerploeg die sinds 2010 als Team Sky door het leven gaat, moest op zoek naar een nieuwe sponsor nadat medianetwerk Sky had aangekondigd geen geld meer in de wielersport te steken.

De ploeg, geleid door Dave Brailsford, was de afgelopen jaren bijzonder succesvol met onder meer acht eindzeges in grote rondes.