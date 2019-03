Sprintzege verrast Alaphilippe zelf ook

„Dit is ook voor mij een verrassing”, zei de Franse renner van Deceuninck - Quick-Step. Zijn ploeggenoot Elia Viviani, gespecialiseerd in de sprint, finishte als derde.

„Het plan was om een goede ’lead out’ te doen voor Elia”, aldus Alaphilippe, daarmee doelend op het voorbereidende werk voor zijn ploeggenoot die het daarna zelf af zou moeten maken. „In de laatste ronde vroeg hij me of ik wilde proberen om te sprinten. Ik zei: oké, ik zal je ’lead out’ doen. Maar uiteindelijk liep het anders. Maximiliano Richeze was aan het einde erg sterk. Ik zat achter hem en toen ik van hem overnam was het nog maar 200 meter tot de finish. Dat was ideaal, ik besloot er gewoon vol voor te gaan.”

De poging van Alaphilippe slaagde. „Ik weet dat ik goed kan spurten, maar ik ben natuurlijk geen echte sprinter. Het is wel fijn om zo de zege te grijpen. Ik pak hier nu twee overwinningen. Ik kijk uit naar Milaan-Sanremo, waar we met een sterke ploeg starten.”