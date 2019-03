Chelsea-tiener in Engelse selectie: ’Ik dacht dat het een grapje was’

Het 18-jarige talent van Chelsea zou tijdens de interlandperiode eigenlijk uitkomen voor Jong Engeland. De jeugdige buitenspeler wacht bij zijn club nog op zijn eerste basisplaats in de Premier League. Hij kwam dit seizoen al wel in negentien duels van Chelsea in actie.

„Het is een gekke dag, maar dat ik voor het eerst word opgeroepen is een geweldig gevoel. Ik dacht dat het een grapje was toen ik het hoorde”, aldus Hudson-Odoi. „Ik was in shock, ik kon het niet geloven. Ik was verrukt. Een droom komt uit.”

Door blessures bij het Manchester City-duo John Stones en Fabian Delph en Ruben Loftus-Cheek van Chelsea moest Southgate op zoek naar vervangers. Eerder voegde hij al de 24-jarige James Ward-Prowse toe aan zijn selectie. De middenvelder van Southampton heeft één interland achter zijn naam.

Engeland speelt vrijdag thuis tegen Tsjechië het eerste duel in de kwalificatie voor het EK, drie dagen later wacht een uitwedstrijd tegen Montenegro.