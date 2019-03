Video - Er zit muziek in Alaphilippe

Julian Alaphilippe (links) wint tot ieders verrassing de masssprint Ⓒ EPA

Er zit muziek in Julian Alaphilippe. De Fransman verraste maandag vriend en vijand door de zesde rit in de Tirreno-Adriatico op zijn naam te schrijven na een massasprint. Het was al de tweede zege voor Alaphilippe in de Italiaanse rittenkoers.