Kuyt: 'Donker, blank, moslim of christen maakt niet uit'

Dirk Kuyt Ⓒ Telegraaf

Het zou een inkoppertje zijn om het in mijn column nu te hebben over de knappe prestatie van Ajax in de Champions League, over de teleurstellingen in Rotterdam of over onze Nederlandse geweldenaar Virgil van Dijk, die midden in een geweldig seizoen ook menselijk blijkt te zijn door een kopfoutje in de wedstrijd tegen Fulham. Een foutje dat gelukkig niet fataal bleek in zijn strijd naar Liverpools felbegeerde titel in de Premier League.