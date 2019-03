Koeman roept Van Dijk opnieuw direct op het matje

Samen met Georginio Wijnaldum en Babel vloog Van Dijk naar het trainingskamp van het Nederlands elftal. „In het vliegtuig hebben we er nog kort over gesproken en Ryan had wat op sociale media gepost, maar nu is de focus bij ons allemaal weer gericht op Oranje.”

Daar zorgde ook bondscoach Ronald Koeman wel voor. „Hij confronteerde me gelijk met dat foutje.” Een vorige keer had hij Van Dijk al bij z’n oren gepakt toen de verdediger van Liverpool de wedstrijd voor het verzamelen met Oranje een strafschop veroorzaakte door een onnodige tackle in het strafschopgebied te maken.

„Ik heb tegen Virgil gezegd dat hij uiteindelijk toch ook een mens is”, aldus Koeman gisteren tijdens de persconferentie. Hij benoemde het foutje van zijn aanvoerder tegen Fulham. „Want als je de media in Engeland moest geloven, hadden we met een buitenaardse verdediger te maken. Maar gelukkig voor ons ging Virgil in de fout voor Liverpool en hopelijk speelt hij foutloos voor ons tegen de Wit-Russen en Duitsers.”