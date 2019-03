Ryan Babel zet clubs in wachtkamer

„Uit respect voor Fulham voer ik later pas gesprekken, als er duidelijkheid is over de sportieve toekomst van de club”, zegt de Nederlander, die met de Londenaren op degradatie uit de Premier League afstevent.

Desondanks heeft Babel geen spijt van zijn overstap van Besiktas naar Fulham. „Met het oog op de EK-kwalificatie in maart en de halve finale van de Nations League in juni was en is het zaak om veel te spelen en fit te blijven. Dat is gelukt. Ik voel me sterk”, aldus de international die zich gisteren bij het Nederlands elftal meldde.

De terugkeer van de voormalig Liverpool-speler in de Premier League is niet onopgemerkt gebleven. En door Babels aanstaande transfervrije status rinkelt de telefoon van zijn zaakwaarnemer Winny Haatrecht veelvuldig. „Maar ik wil me nu op het sportieve focussen bij het Nederlands elftal en Fulham. Daarna is er nog genoeg tijd om alle aanbiedingen naast elkaar te leggen”, aldus de aanvaller van Oranje, die zondag nog scoorde tegen Liverpool.