Pröpper: ’Nog niet over Ajax nagedacht’

„Het is een mooie club. En als het zo ver is, ga ik erover nadenken. Maar ik ben ook blij waar ik nu zit. We moeten in de Premier League blijven en daar doe ik alles aan.” De gevoeligheid van een oud-PSV’er die naar Ajax overstapt, hoeft wat hem betreft geen probleem te zijn. „Ik luister overal naar, ja”, zegt hij desgevraagd.

Dagelijks het belangrijkste sportnieuws in je inbox? Aanmelden Ongeldig e-mailadres. Vul nogmaals in aub. Uitschrijven kan met 1 klik