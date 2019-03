Rayo Vallecano breekt met coach Míchel

De 43-jarige trainer moet vertrekken na de zevende nederlaag op rij in La Liga. Villarreal was zondag met 3-1 te sterk.

Rayo Vallecano staat op de negentiende en voorlaatste plaats, zes punten onder de degradatiestreep. Wie de resterende tien competitieduels op de bank zal zitten, is nog niet bekend. Paco Jémez, oud-trainer van Rayo Vallecano, is een belangrijke kandidaat.

Míchel, oud-speler van Rayo Vallecano in twee periodes, werd in 2017 aangesteld als hoofdtrainer. De clubman zorgde in 2018 voor promotie naar het hoogste niveau.