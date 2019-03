Kuyt over schietpartij Utrecht: ’Respect in kleedkamer voorbeeld voor grote wereld'

„Ik ben absoluut geen fan van camera’s in de kleedkamer maar na eerst de verschrikkelijke aanslag in Christchurch en gisteren het verschrikkelijke nieuws in Utrecht zou ik – bij Feyenoord in de bovenbouw van de jeugdopleiding - best voor een dag die kleedkamer willen laten zien.”

„Je krijgt dan het beeld van een kleedkamer waar het niet uitmaakt of je donker of blank bent, christen of moslim bent of helemaal niet gelooft. Een kleedkamer waar we respect hebben voor elkaar en waar we op momenten dat we elkaar nodig hebben er voor elkaar zijn en ook voor elkaar door het vuur gaan”, aldus Kuyt.

"Donker, blank, moslim of christen maakt niet uit"

„Misschien is het makkelijker gezegd dan gedaan, maar wat zou het mooi zijn als we ook in de grote wereld op die manier voor elkaar door het vuur gaan. Of je nou gelovig bent of niet, donker of blank. Laten we met elkaar de strijd aan gaan tegen iedereen die een aanslag pleegt op onze samenleving.”

Telegraaf Extra - Klik op onderstaande link voor de volledige column van Dirk Kuyt: