Zonderland bevrijd richting Tokio

Epke Zonderland is na zijn zeges in Cottbus en Bakoe bijna zeker van deelname aan de Olympische Spelen in Tokio 2020. Ⓒ EPA

Hij is, als nuchtere Fries, geen man van grote woorden. Integendeel, zelfs. Het is voor Epke Zonderland gewoon zoals het is. Dus kan hij, na zijn zege van afgelopen weekeinde in de rekstokfinale van de World Cup in Bakoe, eigenlijk maar één ding concluderen. „Ik sta feitelijk al met één been op de Olympische Spelen van Tokio.”