Koeman over PSV-talent: ’Ik was eerder dan Marokko’

De bondscoach van Oranje heeft zelfs al gesproken met de 17-jarige middenvelder. „Ik was eerder dan Marokko”, zei Koeman maandag tijdens de persconferentie in Zeist over Ihattaren, die ook door de bond van de Leeuwen van de Atlas op de voet wordt gevolgd.

Ihattaren kwam al voor diverse Nederlandse jeugdelftallen uit. „We proberen alle grote talenten voor Nederland te behouden, maar het is uiteindelijk zijn keuze. Het houdt ons wel bezig. We hebben in ieder geval laten blijken dat we naar hem kijken.”

Bondscoach Ronald Koeman tijdens de persconferentie in aanloop naar het EK-kwalificatieduel van woensdag met Wit-Rusland. Ⓒ ANP

Het Nederlands elftal treedt donderdag in Rotterdam aan tegen Wit-Rusland. Het is het eerste duel in de kwalificatiereeks richting het EK 2020. Zondag volgt in de Johan Cruijff ArenA een treffen met Duitsland.

