Premium Het beste van De Telegraaf

’Dit spel verdient een compliment’ Snerende José Mourinho waarschuwt Feyenoord en trotse Arne Slot

Door Marcel van der Kraan Kopieer naar clipboard

Arne Slot Ⓒ ANP/HH

ROTTERDAM - Van euforie naar realiteit. Misschien is dat wel de grootste kwaliteit van Feyenoord in deze fase van het seizoen. Terwijl de feestmuziek uit de speakers van De Kuip knalde, het Feyenoord-legioen de spelers toezong en José Mourinho als verliezend coach met AS Roma afdroop, zorgden trainer Arne Slot en matchwinnaar Mats Wieffer bij de spelerstunnel samen voor een vroege wake-up call.