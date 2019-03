Nieuwe situatie voor Koeman

In het eerste jaar onder Koeman stuitte het Nederlands elftal in de Nations League op Frankrijk en Duitsland, de wereldkampioenen van 2018 en 2014. De opvolger van Dick Advocaat koos ook voor een stevig oefenprogramma met tegenstanders als Engeland, Portugal, Slowakije, Italië, Peru, Italië en België.

Oranje moest het balbezit onder Koeman geregeld aan de tegenstander laten. ,,Maar nu zullen we veel op hun helft spelen”, verwacht de trainer van Oranje. „Wit-Rusland zal ons weinig ruimte geven. Op die situatie gaan we trainen.”

Bekijk hieronder een video van de persconferentie:

Dertien dertigers

De 23-koppige selectie van bondscoach Igor Krioesjenko van Wit-Rusland telt maar liefst dertien dertigers. Alexander Hleb, met 37 jaar de oudste international, geniet de meeste bekendheid. De oud-voetballer van Arsenal en FC Barcelona speelt nu voor BATE Borisov in zijn geboorteland.

De spelers van Oranje kwamen maandag bijeen in Zeist. Ⓒ ANP

Wit-Rusland staat op de 78e positie van de wereldranglijst. Vlak achter Oeganda en een plaats voor Canada. De landenploeg eindigde eind vorig jaar als eerste in groep twee van de laagste divisie van de Nations League, voor Luxemburg, Moldavië en San Marino.

Statistieken

Het Nederlands elftal begint donderdag met goede statistieken aan de thuiswedstrijd tegen Wit-Rusland in de EK-kwalificatie. Van de acht voorgaande ontmoetingen werden er zes gewonnen en twee verloren.

De selectie van het Nederlands elftal warmt zich op voor een training. Ⓒ ANP

Oranje won alle vier de thuiswedstrijden tegen Wit-Rusland. Van de vier uitduels gingen er twee verloren. Bondscoach Guus Hiddink zag zijn ploeg op 7 juni 1995 onderuit gaan (1-0). Een ticket voor het EK van 1996 in Engeland leek verspeeld, maar Luxemburg bracht redding tegen Tsjechië (1-0). In de aanloop naar het EK van 2008 verloor Oranje onder bondscoach Marco van Basten in Minsk: 2-1.

Het Nederlands elftal won de vier thuiswedstrijden tegen Wit-Rusland met de doelcijfers 11-1. Oranje stuitte op 7 oktober 2017 voor het laatst op Wit-Rusland. Arjen Robben en Memphis Depay voorkwamen in de laatste zes minuten puntenverlies in de Borisov Arena (1-3).

Memphis Depay wordt verdedigd door Aleksei Yanushkevich tijdens het duel tussen Oranje en Wit-Rusland in oktober 2017. Ⓒ AP

Oranje begon in mineurstemming aan dat duel. Een paar uur voor de aftrap verpulverde Zweden, de concurrent van Nederland voor de tweede plaats in de poule van de WK-kwalificatie, Luxemburg met 8-0.

Een jaar eerder won het Nederlands elftal de laatste thuiswedstrijd tegen Wit-Rusland met 4-1, met dank aan doelpunten van Quincy Promes (2), Davy Klaassen en Vincent Janssen.