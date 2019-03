AZ’er Stengs op radar bij Oranje

Aanvankelijk wilde de bondscoach geen namen van potentiële internationals noemen. „Waarom ik hem niet wilde noemen? Hij is er niet bij, zit bij Jong Oranje”, aldus Koeman.

„Maar dat is wel één van de spelers die we bewust hebben gevolgd de afgelopen weken. We zijn ruimschoots bedeeld in de verdediging en het middenveld, dat ligt iets anders bij de aanvallers. Dus kijken we naar talent en kwaliteit om toe te voegen aan de selectie. Op dit moment vond ik de jongeren daar nog niet klaar voor.”

Bekijk ook: Nieuwe situatie voor Koeman

Koeman selecteerde Feyenoord-aanvaller Steven Berghuis in plaats van Stengs, die dit seizoen in zeventien duels vier treffers maakte en bovendien twee doelpunten voorbereidde. Afgelopen weekeinde tegen Ajax (1-0 winst) krijg hij diverse kansen, maar wist hij het net niet te vinden. De 20-jarige Stengs miste bijna het gehele vorige seizoen door een zware knieblessure.

Het Nederlands elftal treedt donderdag in Rotterdam aan tegen Wit-Rusland. Het is het eerste duel in de kwalificatiereeks richting het EK 2020. Zondag volgt in de Johan Cruijff ArenA een treffen met Duitsland.

Bekijk ook: Koeman roept Van Dijk opnieuw direct op het matje

Bekijk hieronder een video van de persconferentie: