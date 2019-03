Genk reageert op walgelijke actie met pop en strop

Voor het duel met Zulte Waregem werd een pop met het shirt van Alejandro Pozuelo aan een strop opgehangen.

„Wat er met een pop in het shirt van Pozuelo gebeurde, is totaal onaanvaardbaar en hopen we nooit meer te zien. Wij zijn KRC Genk. Wij zijn bontblauw, maken sterker, willen winnen, maar niet ten koste van onze club.”

Alejandro Pozuelo vertrekt binnenkort naar het Canadese Toronto FC. Ⓒ Hollandse Hoogte

De aanhang van de Belgische topclub, de huidige nummer één van de Jupiler Pro League, is boos dat Spaanse middenvelder na het reguliere seizoen (maar vóór de beslissende play-offs) heeft besloten om naar Amerika te vertrekken. Hij gaat aan de slag bij Toronto FC in de Major League Soccer.

Vermeer

In februari van 2016 vond een vergelijkbaar incident plaats in Nederland. Een supporter van Ajax had in de ArenA een opgeknoopte pop van doelman Kenneth Vermeer opgehangen. De goalie was enkele maanden daarvoor van Amsterdam naar Rotterdam verkast en keerde met zijn nieuwe club voor het eerst terug in de hoofdstad. De supporter werd na de wedstrijd opgepakt en kreeg later een stadionverbod.