Live Extra: Oranje razendsnel op 2-0 voorsprong

Oranje is ingedeeld in een poule met naast Wit-Rusland, ook Duitsland, Estland en Noord-Ierland. Het eerste treffen met Die Mannschaft staat voor zondag in de Johan Cruijff op het programma.

Bondscoach Ronald Koeman. Ⓒ RENE BOUWMAN

Nieuwe ervaring

Voor Koeman is de wedstrijd met de Wit-Russen een nieuwe ervaring, zo stelde hij eerder deze week op de persconferentie. „Nog nooit onder mijn leiding zijn we zwaar favoriet voor een wedstrijd geweest”, besefte de bondscoach, doelend op de eerder duels met Frankrijk, Duitsland, Engeland, Portugal, Slowakije, Italië, Peru, Italië en België. Wit-Rusland staat op de 78e positie van de wereldranglijst. Nederland deelt momenteel de veertiende plaats met Zweden.

Statistieken

Het Nederlands is met goede statistieken aan de wedstrijd met Wit-Rusland begonnen. Van de acht voorgaande ontmoetingen werden er zes gewonnen en twee verloren. Oranje won alle vier de thuiswedstrijden tegen Wit-Rusland. Met prima doelcijfers ook: 11-1.

Van de vier uitduels gingen er twee verloren. Bondscoach Guus Hiddink zag zijn ploeg op 7 juni 1995 onderuit gaan (1-0). Een ticket voor het EK van 1996 in Engeland leek verspeeld, maar Luxemburg bracht redding tegen Tsjechië (1-0). In de aanloop naar het EK van 2008 verloor Oranje onder bondscoach Marco van Basten in Minsk: 2-1.