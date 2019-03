Roda JC ontslaat Molenaar na ruzie

De club uit Kerkrade degradeerde vorig jaar uit de Eredivisie en bezet momenteel, na 29 speelrondes, de enigszins teleurstellende zevende plaats in de Keuken Kampioen Divisie. Het verschil met koploper FC Twente, dat eveneens afgelopen jaar afdaalde naar het tweede niveau, is met 23 punten gigantisch.

Molenaar en Van de Luer lagen recentelijk nog met elkaar in de clinch. Laatstgenoemde had in het openbaar kritiek geuit op speler Tim Väyrynen.

Eric van der Luer Ⓒ Hollandse Hoogte

„Hij moet zijn bek houden”, was de reactie van Molenaar. „Hij moet zich gedeisd houden, dit soort dingen hoor je binnenskamers te bespreken.” Van der Luer was zich van geen kwaad bewust. „Waar gaat dit over? Ik zeg de dingen gewoon zoals ze zijn.”

Van der Luer zal komend weekeinde tijdens de derby met MVV voor het eerst op de bank zitten. „Roda JC is verheugd met het feit dat Van der Luer de taak van hoofdtrainer tot het einde van het lopende seizoen op zich neemt”, zo valt op de website te lezen. „Een groot gedeelte van de selectie heeft reeds samengewerkt met de oud-speler en Roda-icoon.”

Het contract van Molenaar werd precies twaalf maanden geleden, ondanks de nakende degradatie, nog met een jaar verlengd, tot de zomer van 2019.

„We hebben aan het begin van het huidige seizoen bewust gekozen voor Robert Molenaar”, stelde technisch directeur Harm van Veldhoven destijds. „Wij vinden dat hij als trainer en persoon past binnen deze club en bovendien is hij een wezenlijk onderdeel in de visie die wij als club naar buiten toe willen uitdragen.”