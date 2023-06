Premium Het beste van De Telegraaf

’Ik haat LIV en hoopt dat het verdwijnt’ Rory McIlroy neemt ook richting US Open geen blad voor de mond

Door Hans Ruggenberg Kopieer naar clipboard

Rory McIlroy zit met gemengde gevoelens. „Spelers die de PGA Tour hebben verlaten en schade hebben aangericht met rechtszaken, kunnen we niet zomaar weer terugnemen.” Ⓒ Getty Images

AMSTERDAM - Wie denkt dat de verhitte LIV-discussie na de fusie met de PGA Tour voorbij is, komt bedrogen uit. Een soepele samenwerking is bijkans nog een paar lichtjaren weg volgens Rory McIlroy, die de afgelopen week de fusie in een ander perspectief bracht. In aanloop naar het US Open ging het opnieuw over het heetste onderwerp in golf, en dat terwijl de spelers elkaar vanaf vandaag in Los Angeles op een extreem lastige baan bekampen.