Verstappen grapt over ’grasmaaien’

De 21-jarige Limburger reageerde in gesprek met Ziggo Sport nonchalant op het voorval en het feit dat het mogelijk anders had kunnen aflopen. „Tsja. Als, als... Dat is met veel dingen zo. Ik heb gewoon even het gras gemaaid”, grapte Verstappen, die wijd ging omdat hij, zo vertelde hij, op zijn stuur enkele instellingen aan het aanpassen was.

Verstappen startte in Melbourne als vierde, maar klom dankzij een knappe inhaalactie buitenom bij Sebastian Vettel naar plek drie. Even leek hij ook Lewis Hamilton te grazen te gaan nemen, maar dat bleek te hoog gegrepen.

Max Verstappen maakte succesvol jacht op Sebastian Vettel op Albert Park. Ⓒ EPA

Verstappen reed na het passeren van Vettel binnen twee ronden naar de Britse Mercedes-coureu toe, maar besloot toen om het - na overleg met de teamleiding - ’rustiger’ aan te doen. Hij had nieuwere banden dan de wereldkampioen en wilde wachten tot het einde van de wedstrijd met een actie. „Ik heb twintig ronden heel rustig gereden. Gewoon er achteraan getoerd, zeg maar”, concludeerde Verstappen, die desondanks een gemiddelde snelheid van ruim 200 kilometer per uur liet noteren, koeltjes.

Hamilton bleef uiteindelijk echter buiten schot en dus moest Verstappen zich tevreden stellen met plek drie. En tevreden was hij. Met name over de nieuwe Honda-motor. „Ook voor Honda was het mooi om een Ferrari op de baan in te halen.”

Over zijn oude Renault-krachtbron wilde Verstappen het niet meer hebben. „We hebben nu een heel andere motor. Ik wil ze niet vergelijken, want ik wil niemand afzeiken”, was zijn veelzeggende commentaar.

Lewis Hamilton, racewinnaar Valtteri Bottas en Max Verstappen vieren feest op het podium. Ⓒ EPA

De problemen met Renault zaten diep bij Verstappen. Door de malheur viel hij, met name vorig jaar, vaker uit dan hem lief was. De Netflix-documtaire over vorig seizoen, waarin hij een grote rol speelt, heeft hij dan ook niet gezien. „Ik heb geen behoefte om dat terug te zien. Ik wil vooruit kijken.”

Vooruitblikkend op de komende races merkte Verstappen op dat er nog voldoende ruimte is voor verbetering. „De auto was niet helemaal top in de medium-bochten, in de vierde vijfde versnelling kan het beter.”

Over twee weken wacht de Grand Prix van Bahrain. Verstappen blijft rustig onder de toegenomen verwachtingen van de buitenwacht. „Het is even afwachten, maar het kan best wel goed gaan, denk ik. Normaal ligt onze auto wel goed op dat circuit.”

Tot dusver wilde het echter nooit echt vlotten voor Verstappen in het Koninkrijk in het Midden-Oosten: drie keer viel hij uit en een keer werd hij zesde. Dat was in 2016, toen hij nog voor Toro Rosso reed.