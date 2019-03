Rel rond oud-Ajacied Mido in Saoedi-Arabië

De Egyptenaar is door de clubleiding de laan uitgestuurd, omdat hij zich op sociale media kwetsend zou hebben uitgelaten na een nederlaag, iets wat hij zelf nadrukkelijk tegenspreekt. „Ik zal bewijzen dat mijn account is gehackt.”

Mido was sinds december vorig jaar werkzaam in Mekka. Eerst als technisch adviseur en later - na het ontslag van Fabio Carille - als interim-trainer.

De 36-jarige oud-spits stond dertien duels aan het roer bij de Al-Wehda. Hij kwam tot zes zeges, drie gelijke spelen en drie verliespartijen.

De 0-4 thuisnederlaag tegen Al Nassr van afgelopen weekeinde was de laatste wedstrijd van Mido als trainer. Al-Wehda staat momenteel zesde in de zestien teams tellende Saoedi-Arabische Pro League.