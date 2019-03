Hassan belooft vuurwerk in Hengelo

Hassan is de meest succesvolle Nederlandse atlete van dit moment. Vorig jaar imponeerde ze al met een verbetering van het uit 2008 daterende Europese record op de 5000 meter (14.22.34), de gouden medaille op dezelfde afstand bij de Europese atletiekkampioenschappen én een Europees record op de halve marathon. In februari voegde de 26-jarige atlete daar nog een wereldrecord 5 kilometer op de weg aan toe.

De tot beste Nederlandse atlete van 2018 uitgeroepen Hassan heeft voor 2019 nog veel meer in petto. Zo kondigde ze onlangs aan deel te gaan nemen aan de wereldkampioenschappen cross, een tweejaarlijks kampioenschap dat op zaterdag 30 maart in het Deense Aarhus wordt gehouden. Ondanks dat daar sprake zal zijn van een moordende concurrentie uit onder andere Afrikaanse topatletieklanden als Kenia, Ethiopië en Oeganda is het niet denkbeeldig dat Hassan mee kan strijden om de medailles. Alleen Lornah Kiplagat won - in 2007 - ooit een gouden WK crossmedaille voor Nederland.

Amper een week later, op zondag 7 april, komt Hassan alweer in actie tijdens de halve marathon van Berlijn. Daar wil ze nog sneller lopen dan in haar debuut van vorig jaar, toen ze in Kopenhagen tot een tijd van 1.05.15 kwam. Het breken van het wereldrecord van 1.04.51 is in de Duitse hoofdstad haar doel.

Vandaag kwam daar dus nog bij de aanval op het Europees record 5000 meter in Hengelo. Hassan wil op 9 juni ‘samen iets speciaals vieren’. „Ik ben heel erg blij om weer naar de FBK Games te komen dit jaar. Ik wil graag iets speciaals laten zien voor mijn Nederlandse fans en daarom nóg een keer een Europees record lopen. En dat wil ik heel graag in Hengelo proberen. Het zou fantastisch zijn om samen iets speciaals te vieren. Ik kijk dan ook heel erg uit naar deze 5000 meter.”

Ook Ellen van Langen, werkzaam bij organisator Global Sports Communication is verheugd over Hassan’s komst. „Ik ben heel trots dat we vandaag bekend maken dat Sifan Hassan in Hengelo een poging gaat doen om een Europees record te lopen. De FBK Games hebben een geschiedenis van veel bijzondere records en het is fantastisch dat een Nederlandse atleet mogelijk opnieuw geschiedenis gaat schrijven. Sifan heeft een geweldig seizoen achter de rug en liep onlangs nog een wereldrecord op de 5 kilometer op de weg. Ik wil iedereen oproepen om haar te komen aanmoedigen op 9 juni in het FBK stadion.”

Vorig jaar liet Hassan aan De Telegraaf al doorschemeren voor 2019 stoute plannen te hebben: ,,Mijn grote droom is een wereldrecord op de 5000 meter’,’ vertelde ze toen. De aankondiging van de FBK Games dat Hassan in Hengelo haar Europees record wil verbeteren is wellicht nog te voorzichtig. Voor Hassan telt immers alleen het allerhoogste en dat is het wereldrecord van 14.11.15 van Tirunesh Dibaba uit 2008.

De komende weken zal de FBK Games meer deelnemers bekendmaken voor zondag 9 juni. „De vorig jaar ingezette nieuwe, kort en krachtige formule van de FBK Games zetten we de komende editie voort” vertelt meeting director Hans Kloosterman. ,,Dit betekent minder disciplines maar met meer spektakel. Denk ook aan de battles rondom onze Nederlandse toppers en meer entertainment in het programma.”